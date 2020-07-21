Данные о долгах по ЖКУ и заочных собраниях собственников могут включить в ГИС ЖКХ

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Минстрой РФ предлагает включить в государственную информационную систему (ГИС) ЖКХ информацию о долгах по ЖКУ, а также о возможности проведения заочного общего собрания собственников. Соответствующий проект приказа размещен на федеральном портале нормативных правовых актов.

"Проект приказа учитывает необходимость указания в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, возможность проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства", - говорится в сводном отчете к документу.

В проекте приказа отмечается, что информацию о долгах по оплате разных видов коммунальных услуг и взносов по капитальному ремонту будут размещать поставщики ресурсов, региональные операторы капремонта и операторы по обращению с ТКО, а также управляющие компании, ТСЖ, жилищные кооперативы и т. д. Организации должны вносить эти данные в течение трех дней с даты вступления в силу соответствующего судебного решения о непогашенной задолженности потребителя. В документе отмечается, что речь идет о долгах, которые образовались не более чем за три последних года.

В конце декабря президент России Владимир Путин подписал закон о передаче Минстрою функций заказчика государственной информационной системы ЖКХ, которая ранее находилась в ведении Минкомсвязи России.

ГИС ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. Также в системе можно узнать о новостях в сфере ЖКХ, получить справку о программах капитального ремонта домов и переселения из аварийного и ветхого жилья, информацию о тарифах, льготах и субсидиях.