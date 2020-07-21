Доля свободных помещений под торговлю в центре Москвы обновила четырехлетний максимум

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Доля свободных помещений под розничную торговлю на улицах в центре Москвы увеличилась до максимального за четыре года значения и достигла 11,6% по итогам второго квартала 2020 года. Такие данные содержатся в исследовании консалтинговой компании CBRE, которое есть в распоряжении ТАСС.

"Средний уровень вакантных помещений в центральных торговых коридорах Москвы по итогам II квартала 2020 года увеличился до максимального за четыре года значения - 11,6%", - говорится в материалах. По данным аналитиков, на конец 2019 года вакансия составляла 6,6%.

Уточняется, что увеличившаяся вакансия связана с последствиями вынужденной приостановки деятельности розничной торговли более чем на два месяца в период действия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. Согласно исследованию, закрытия преимущественно сформированы торговыми сетями и банками, которые запустили программу по оптимизации еще до пандемии и воспользовались возможностью расторгнуть договор в одностороннем порядке с минимальными штрафами. Среди закрывшихся объектов также есть торговые точки, ориентированные на туристический трафик (на улице Арбат уровень вакантных площадей во втором квартале увеличился с 8,5% до 13,7%).

По прогнозам CBRE, восстановление спроса со стороны торговых операторов к докризисному уровню ожидается не ранее следующего года.

"Напряженные переговоры арендаторов с арендодателями продолжаются, что, несомненно, приведет к дальнейшему росту количества свободных помещений. В интересах сторон - договориться, так как значительное сокращение спроса не сможет обеспечить быструю ротацию для арендодателей", - приводятся в исследовании слова руководителя направления стрит-ритейла отдела торговых помещений CBRE в Москве Юлии Назаровой.