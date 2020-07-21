Минстрой предложил включить замену лифтов в программу господдержки капремонта

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Минстрой России предложил расширить программу государственной поддержки капитального ремонта, включив в нее замену старых лифтов в многоквартирных домах. Разработанный министерством проект постановления правительства предлагает механизмы оказания такой финансовой помощи.

"Проект постановления <…> направлен на реализацию ускоренной замены лифтового оборудования в рамках выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, в том числе путем использования механизма субсидирования процентов по договору лизинга, заключенного в отношении лифтового оборудования", - говорится в пояснительной записке, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, финансовую поддержку можно будет направлять на возмещение части расходов по договору финансовой аренды (лизинга) лифтов с истекшим сроком службы, по договору факторинга при переуступке прав требования по подряду на замену старых лифтов, а также на возмещение части расходов, понесенных за счет средств бюджетов регионов или муниципальных образований. При этом, согласно проекту постановления, допускается установка лифтов исключительно российского производства, имеющих высокие характеристики энергетической эффективности.

Кроме того, документ предлагает упростить действующий механизм предоставления поддержки на энергоэффективный капитальный ремонт. Например, исключен ряд требования к многоквартирным домам, претендующим на получение поддержки, и продлен срок предоставления документов, подтверждающих выполнение работ по капитальному ремонту.

Как отмечается в пояснительной записке, предоставление финансовой поддержки планируется осуществлять за счет остатков средств имущественного взноса Российской Федерации в Фонд ЖКХ на капитальный ремонт в размере 0,73 млрд рублей.

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев ранее сообщал, что общенациональный план восстановления экономики предполагает выделение 1,5 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам, взятым на замену старых лифтов в многоквартирных домах.