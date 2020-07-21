Фонд ЖКХ сможет привлекать кредиты для ускорения переселения из аварийного жилья

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Фонду содействия реформированию ЖКХ планируют разрешить привлекать кредитные и заемные средства для финансирования регионов, чтобы ускорить возможность переселения из аварийного жилья в РФ. Соответствующий проект федерального закона размещен во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Дополнение функций государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) функцией по привлечению кредитных и иных заемных средств в целях предоставления субъектам РФ финансовой поддержки на ускоренную реализацию программ переселения", - отмечается в пояснительной записке к документу.

Также предлагается ввести поручительство Фонда ЖКХ за регионы, которые получили кредиты на программы по переселению из аварийного жилого фонда. Помимо этого, Фонд ЖКХ сможет за счет временно свободных финансов и кредитов выдавать регионам средства выше установленного на тот или иной год лимита.

Кроме того, субъекты смогут не возвращать в Фонд ЖКХ средства, которые им выделили на переселение из аварийного фонда по программам, запущенным до 1 января 2019 года. Но только в том случае, если регионы будут использовать эти деньги на программы переселения, запущенные после 1 января 2019 года. Так, при заключении соответствующего соглашения с регионом Фонд ЖКХ уменьшит лимит для региона на сумму этих перераспределенных из прошлых программ денежных средств.

В законопроекте прописано, как Фонд ЖКХ может приобретать жилые помещения и выплачивать возмещение за изымаемое жилье. Например, оба показателя рассчитываются как произведение общей площади приобретаемого жилья и трех четвертых нормативной стоимости квадратного метра. Если регионы или муниципальные образования покупают жилье или выплачивают возмещения, которые выше расчетной стоимости, то превышение расходов оплачивается за счет региональных или местных бюджетов, уточняется в пояснительной записке.

О переселении из аварийного жилья

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входит в состав национального проекта "Жилье и городская среда". Как следует из документа, к концу 2024 года объем расселенного аварийного жилого фонда должен достичь 9,54 млн кв. м, а число граждан, переселенных из непригодного жилья, - 530,9 тыс. При этом в паспорте нацпроекта говорится, что эти показатели могут быть уточнены по итогам реализации программ расселения в 2019-2021 годах. Также в документе отмечено, что к 31 декабря 2023 года объем расселяемого жилья должен на 30% превысить объем выявляемого аварийного фонда. При этом планируется уточнение критериев признания домов аварийными и ввод понятия ветхих домов.