Исследование: спрос на жилье в Петербурге и Ленобласти в I полугодии снизился на четверть

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Объем спроса на новостройки в Петербурге и Ленинградской области в первом полугодии 2020 года снизился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании аналитического центра ЦИАН, распространенном во вторник.

"В I полугодии 2020 года на первичном рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области с физическими лицами было заключено 40,9 тыс. ДДУ [договоров долевого участия]. Это на 25% ниже, чем в I полугодии 2019 года. Тренд на смещение спроса из области в столицу региона сохраняется", - говорится в исследовании.

Средняя стоимость квадратного метра в сделке за I полугодие выросла для Санкт-Петербурга на 8 тыс. рублей (со 116 тыс. до 124 тыс. рублей). В Ленинградской области прирост составил 9 тыс. рублей (с 76 тыс. до 85 тыс. рублей).

Объем ввода жилья в Петербурге в 2019 году составил 3,47 млн кв. м, снизившись на 12,1% по сравнению с предыдущим годом, в Ленинградской области введено в эксплуатацию 2,44 млн кв. м, что на 6% ниже уровня 2018 года.