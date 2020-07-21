Группа Госсовета в течение месяца соберет предложения по корректировке нацпроекта по жилью

КАЗАНЬ, 21 июля. /ТАСС/. Рабочая группа Госсовета по направлению развития жилья и комфортной городской среды в течение месяца будет принимать предложения по корректировкам в нацпроект "Жилье и городская среда". Об этом во вторник на заседании группы сообщил ее руководитель, президент Татарстана Рустам Минниханов.

По итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент РФ Владимир Путин поручил скорректировать ключевые параметры нацпроектов и показатели оценки эффективности работы руководителей регионов с учетом национальных целей до 2030 года.

"С учетом изменившихся условий и данного поручения прошу коллег дополнительно проработать вопрос корректировки ключевых параметров нацпроекта "Жилье и городская среда" и направить свои предложения в адрес нашей рабочей группы в течение месяца", - цитирует Минниханова пресс-служба президента Татарстана.

Минниханов добавил, что в группе также идет работа по ранее принятым президентом России решениям по поддержке строительной отрасли. Среди них - льготная программа ипотечного кредитования нового жилья под 6,5%, льготная сельская ипотека, докапитализация Фонда защиты дольщиков, государственные гарантии ДОМ.РФ на выкуп новых квартир комфорт-класса, программа субсидирования процентных ставок банковских кредитов для застройщиков. Эти меры позволят сохранить занятость на предприятиях отрасли и завершить строительство домов, запланированных к вводу в 2020-2021 годах, отметил Минниханов.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.