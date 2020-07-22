Мишустин предложил выделить еще 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил выделить дополнительно 2 млрд рублей на программу льготной ипотеки на селе. Выступая с ежегодным отчетом перед парламентом, он напомнил, что с этого года заработала новая программа по развитию сельских территорий.

"Уже видно, что очень популярна программа "Сельская ипотека" по льготным ставкам. Выдано кредитов на 18,5 миллиардов рублей. Есть предложение предоставить дополнительное финансирование этой программы на 2 миллиарда рублей. Считаю, что нужно поддержать его", - сказал Мишустин.

Кредитов на сумму свыше 205 млрд рублей выдано в РФ в рамках программы льготной ипотеки под 6,5% годовых, заявил Мишустин.

"В апреле текущего года запустили программу льготной ипотеки по ставке 6,5 процентов. Это одна из самых успешных антикризисных мер. Выдано 80 тысяч кредитов на сумму свыше 205 миллиардов рублей", - сказал он.