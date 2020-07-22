Мишустин: кабмин примет меры для сокращения строительных сроков не менее чем на один год

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Кабмин РФ планирует с помощью устранения ряда требований сократить инвестиционно-строительный цикл не менее чем на один год. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, выступая с ежегодным отчетом перед парламентариями.

"Правительство на треть уменьшило перечень обязательных требований - СНИПов и ГОСТов в этой сфере, о чем неоднократно говорил президент. Мы надеемся продолжить эту системную работу с Думой и в осеннюю сессию. Планируем сократить инвестиционно-строительный цикл не менее чем на один год.", - сказал он.