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Власти Камчатки будут активнее участвовать в федеральных программах строительства жилья

Темпы жилищного строительства в регионе - одни из самых низких на Дальнем Востоке

ТАСС, 22 июля. Врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов заявил о планах регионального правительства активнее включаться в федеральные программы по строительству многоквартирного и индивидуального жилья, сообщила в среду пресс-служба краевого правительства.

Темпы жилищного строительства на Камчатке - одни из самых низких на Дальнем Востоке, что связано с повышенной сейсмичностью полуострова, непростой логистикой доставки строительных материалов и техники. При этом президент России Владимир Путин в июне потребовал до 2024 года увеличить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке в 1,6 раза.

"К сожалению, с 2016 года здесь ничего не строилось. Муниципальные и краевые власти не включили аварийное жилье в федеральные программы. Мы будем планировать строительство многоэтажных домов, просто сейчас предстоит более кропотливая работа по формированию программы. И второе направление, которое я здесь вижу и которое имеет огромный потенциал - это развитие индивидуального жилищного строительства", - приводятся в сообщении слова Солодова.

Вопрос строительства жилья перед главой региона подняли жители сел Эссо и Анавгай, которые он посетил во время командировки в Быстринский район.

Теги
РоссияКамчатский крайДальний Восток
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