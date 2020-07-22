Кабмин намерен усовершенствовать предоставление жилья детям-сиротам

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Правительство России внесет в Госдуму проект закона о совершенствовании механизма предоставления жилья детям-сиротам. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в среду, выступая в нижней палате парламента с отчетом о работе кабмина.

"Мы договорились о том ,что включим жилье для детей-сирот в специальную государственную программу, - сказал он. - И хотим внести в Государственную думу закон о совершенствовании механизма предоставления и сохранения жилья для детей-сирот".

Мишустин добавил, что в этом году в регионы на решение этой проблемы уже направлено 7,7 млрд рублей, дополнительно к ним для 10 регионов будет выделено еще 2,3 млрд рублей. "Но конечно, очередь большая, это проблема застарелая", - признал премьер.