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Кабмин намерен усовершенствовать предоставление жилья детям-сиротам

Премьер-министр сообщил, что в регионы на решение этой проблемы уже направили 7,7 млрд рублей, дополнительно к ним для 10 регионов выделят еще 2,3 млрд рублей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Правительство России внесет в Госдуму проект закона о совершенствовании механизма предоставления жилья детям-сиротам. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил в среду, выступая в нижней палате парламента с отчетом о работе кабмина.

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"Мы договорились о том ,что включим жилье для детей-сирот в специальную государственную программу, - сказал он. - И хотим внести в Государственную думу закон о совершенствовании механизма предоставления и сохранения жилья для детей-сирот".

Мишустин добавил, что в этом году в регионы на решение этой проблемы уже направлено 7,7 млрд рублей, дополнительно к ним для 10 регионов будет выделено еще 2,3 млрд рублей. "Но конечно, очередь большая, это проблема застарелая", - признал премьер.

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