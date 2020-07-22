Несколько банков планируют опустить ставку рефинансирования ипотеки

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Ряд крупных российских банков, таких как Промсвязьбанк, МКБ и Райффайзенбанк, планируют снизить ставку рефинансирования ипотечных кредитов, сообщили ТАСС в кредитных организациях.

Ранее Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки других банков на 0,6 процентных пункта. Минимальная ставка рефинансирования составила 7,9%.

"Стоит ожидать понижения ставок у ВТБ, Газпромбанка, Промсвязьбанка и Райффайзенбанка, но, скорее, это связано с ожидающимся снижением ключевой ставки, - комментирует руководитель отдела мониторинга банковских продуктов для физических лиц маркетингового агентства Marcs Наталия Исаенко. Эксперт добавляет, что средняя ставка по рефинансированию среди крупнейших банков составляет 8,64%, при этом возможно ее снижение до конца года до 7-7,8%.

Так, минимальная ставка рефинансирования ипотеки в Райффайзенбанке составляет 8,39%. "Мы также не исключаем возможности изменения этого тарифа в ближайшее время", - сообщили в банке.

Планируют снижение и в МКБ, где сейчас ставка рефинансирования ипотеки составляет 8,7%.

Промсвязьбанк рассматривает снижение ставок по рефинансированию ипотеки в зависимости от рыночной конъюнктуры. С марта по июнь банк рефинансировал 4,3 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 8 млрд рублей.

Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский отметил, что кредитная организация будет принимать решение о корректировке ставок после решения ЦБ РФ по ключевой ставке 24 июля.

В Россельхозбанке напомнили, что 9 июля банк уже снизил ставки по всем основным программам ипотечного кредитования, теперь минимальная ставка составляет 8% годовых. Также минимальная ставка по программам для военнослужащих составляет 7,5% годовых.