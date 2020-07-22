Хуснуллин: кабмин и Госдума совершили революцию в законодательстве в сфере строительства

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Правительство России совместно с Госдумой в этом году совершило революцию в законодательстве в сфере строительства, приняв 50 законопроектов, упростивших работу строек, считает вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"По тому блоку, который курирую я, мы с Государственной думой в этом году просто сделали, я не побоюсь сказать, тихую революцию в градостроительстве и строительстве. Было принято за весеннюю сессию 50 поправок в 9 федеральных законов. Я давно уже работаю в стройке. Никогда за одну сессию депутаты не принимали такое количество поправок, которое реально уменьшило и упростило работу в стройке", - сказал Хуснуллин в среду журналистам.

Он пояснил, что это помогло сократить на один год инвестиционно-строительный цикл. "От идеи и до сдачи объекта в регистрацию у нас срок по многим проектам сократился уже на один год, по некоторым объектам сократился в два-три раза. Поэтому я считаю, что у нас очень конструктивные отношения с Государственной думой, с Советом Федерации", - отметил вице-премьер.

Хуснуллин также дал высокую оценку отчету премьер-министра Михаила Мишустина в Госдуме о работе правительства.