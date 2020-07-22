Действие "гаражной амнистии" в случае принятия закона может продлиться с 2021 по 2025 год

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Действие "гаражной амнистии" в случае принятия соответствующего законопроекта в третьем чтении и его одобрения Советом Федерации может продлиться с 2021 по 2025 год. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко, ее слова приводит пресс-служба Росреестра.

"В случае оперативной поддержки проекта закона Госдумой и Советом Федерации, "амнистия" вступит в силу уже с 2021 года и продлится до 2025 года", - сказала Абрамченко.

Вице-премьер отметила, что законопроект коснется более 4,5 млн автовладельцев в России. "Гаражная амнистия" позволит урегулировать вопросы правовой деятельности гаражных кооперативов и оформления прав на такие объекты, добавила Абрамченко. По ее словам, раньше в России не было соответствующего отдельного нормативного правового акта. При этом законопроект предполагает упрощенный порядок кадастрового учета гаражей.

"Законопроектом о "гаражной амнистии" устанавливается перечень документов, подтверждающих владение гражданином таким объектом гаражного назначения. К их числу могут относиться длительное добросовестное использование, выплата пая в гаражном кооперативе, ранее полученное решение о распределении гаража, документы, подтверждающие оплату различных платежей при его эксплуатации, ранее полученные документы технической инвентаризации и другое", - говорится в сообщении. Однако регионы могут дополнить этот список документов.

В феврале 2020 года Минэкономразвития и Росреестр внесли в правительство РФ законопроект о так называемой гаражной амнистии. В Росреестре считают, что годами граждане не могли оформить такие объекты из-за отсутствия правоустанавливающих документов. В связи с этим количество фактически существующих, но при этом не оформленных в установленном порядке объектов, значительно выше.

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, отметил, что поддержит законопроект о "гаражной амнистии", "потому что это восстановление справедливости". По его словам, если у человека был гараж, нужно сделать все возможное, чтобы он его оформил.