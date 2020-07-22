В Адыгее досрочно завершат программу по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья

МАЙКОП, 22 июля. /ТАСС/. Власти Адыгеи намерены досрочно выполнить взятые на себя обязательства по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, закрыв программу на два года раньше - до 31 декабря 2022 года. Соответствующее соглашение подписано в среду между правительством региона и гендиректором государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константином Цициным в рамках его поездки в республику, сообщил журналистам глава республики Мурат Кумпилов.

"Мы сегодня на себя берем обязательства и подписали соглашение, что закончим [переселение] до 31 декабря 2022 года. Это то, что должны были закончить до 31 декабря 2024 года. С учетом абсолютной величины площади [ветхого и аварийного] жилья, объемов строительства жилья в республике, которое из года в год увеличивается, мы имеем возможность завершить переселение и в следующем году - в 2021-м. Нам важно выполнить план уже в 2021 году, чтобы люди, которые годами проживали в аварийном жилье, улучшили свои условия", - сказал Кумпилов.

Со своей стороны Фонд содействия реформированию ЖКХ все финансовые обязательства выполнит, сообщил Цицин, отметив успешные показатели республики - как по переселению граждан, так и по темпам строительства многоквартирных домов. "За годы действия программы в Адыгее почти 1,5 тыс. человек переехали в новые квартиры, и это достаточно хороший результат. На сегодняшний день еще 4,5 тыс. кв. метров дополнительно признаны аварийными... но республика, уверен, справится с этой задачей", - сказал Цицин.

По данным министерства строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства региона, с 2011 года по 2017 год с участием средств финансовой поддержки Фонда в регионе было переселено 1 488 человек из 59 аварийных многоквартирных домов (МКД) общей площадью свыше 22 тыс. кв. метров. На эти цели было направлено 503,4 млн рублей, в том числе 316,6 млн рублей - средства Фонда. До 1 сентября 2025 года необходимо расселить 7,9 тыс. кв. метров аварийного жилья, на что необходимо направить 311 млн рублей средств Фонда ЖКХ при софинансировании 3 млн рублей из республиканского бюджета.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.