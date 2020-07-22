Эксперты предложили продлить программу льготной ипотеки под 6,5% минимум на полгода

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых является эффективной мерой, срок ее продления мог бы составить от полугода. Такое мнение высказали в среду опрошенные ТАСС эксперты.

Программа субсидирования ипотеки сейчас является флагманом среди мер поддержки жилищного строительства, от этой программы выигрывают как застройщики, так и покупатели, рассказал ТАСС генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), эксперт тематической площадки "Жилье и городская среда" ОНФ Николай Алексеенко.

"Программу логично продлить до мая-июня следующего года. Во-первых, по нашим оценкам, именно к тому моменту отрасль достаточно восстановится, чтобы функционировать уже по рыночным ипотечным ставкам. Кроме того, сам факт такого продления побудит ряд застройщиков ускорить вывод на рынок проектов, которые они откладывали до лучших времен", - сказал он.

Продление программы льготной ипотеки для покупателей жилья в новостройках как минимум на шесть месяцев даст дополнительное время россиянам, которые планируют улучшить жилищные условия, сообщил ТАСС заместитель директора по продажам ГК "Гранель" Сергей Нюхалов. По его словам, такое решение сможет дополнительно поддержать спрос жилье в новостройках, привлекая в строительную отрасль покупателей, у которых в ближайшие четыре месяца (до окончания программы 1 ноября) нет возможности воспользоваться субсидированной ипотечной ставкой из-за финансовой ситуации, которая усилилась экономической нестабильностью в связи с коронавирусом.

Срок действия программы можно было распространить на первый квартал 2021 года, соглашается заместитель генерального директора MR Group Ирина Дзюба. По ее словам, уже только продление программы до конца 2020 года поможет застройщикам показать хороший годовой результат и выполнить заложенные в нацпроекте показатели по вводу жилья.

Срок продления программы субсидируемой ипотеки во многом зависит от того, будет ли вторая волна пандемии, а также от того, как быстро будет восстанавливаться экономика, пояснил ТАСС генеральный директор консалтинговой компании We Know Александр Галицын. "Разумным было бы зафиксировать ставки льготной ипотеки на весь восстановительный период после кризиса", - сказала ТАСС генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

Мягкое продление

К любому долгосрочному продлению таких программ нужно подходить осторожно, постоянно субсидировать ставку неправильно, причем как с точки зрения нагрузки на бюджет, так и с точки зрения формирования стоимостного дисбаланса на рынке, считает Алексеенко. По его словам, чтобы вслед за повышением доступности ипотеки не росла стоимость на рынке, нужно увеличивать предложение, а с этим "пока наблюдается обратная ситуация".

Продление программы льготной ипотеки имеет смысл для смягчения выхода из нее, а именно для уменьшения разницы между льготной и рыночной ставками, считает эксперт по ипотечному кредитованию Сергей Гордейко.

"Продлевать надо до тех пор, пока сохраняется компенсация банкам, чтобы она не была нулевой. Иначе в льготной программе останется только название. Второе условие - чтобы на выходе из программы не было большого разрыва между льготной ставкой и рыночной. Если учесть оба этих фактора, с моей точки зрения, продление больше чем на полгода не имеет смысла. Но если тянуть до бесконечности, то мы приведем ситуацию к тому, что у нас ипотека перестанет быть рыночной, что неправильно", - сказал Гордейко.