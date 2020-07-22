Регионы могут получить 50% компенсации на замену старых лифтовых систем

МАЙКОП, 22 июля. /ТАСС/. Фонд реформирования ЖКХ предложил компенсировать регионам 50% средств, направленных на замену при капремонте многоквартирных домов (МКД) старых лифтовых систем, сообщил в среду в рамках своей поездки в Адыгею гендиректор государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин.

"По программе замены лифтового оборудования мы готовим изменения в соответствующую программу. На сегодняшний день можем только компенсировать процентную ставку по кредитам, которые берут соответствующие организации. Но у нас есть предложение компенсировать 50% от стоимости оборудования, которое будет устанавливаться взамен старых, отслуживших свой срок лифтов", - сказал Цицин на совещании в доме правительства республики, где обсуждалось взаимодействие правительства Адыгеи и Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев ранее сообщал, что общенациональный план восстановления экономики предполагает выделение 1,5 млрд рублей на субсидирование процентной ставки по кредитам, взятым на замену старых лифтовых систем. Министерство разработало проект постановления, согласно которому финансовую поддержку можно будет направлять на возмещение части расходов по договору финансовой аренды (лизинга) лифтов с истекшим сроком службы, по договору факторинга при переуступке прав требования по подряду на замену старых лифтов, а также на возмещение части расходов, понесенных за счет средств бюджетов регионов или муниципальных образований. При этом допускается установка лифтов исключительно российского производства, имеющих высокие характеристики энергетической эффективности.