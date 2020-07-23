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В ЕАО до конца 2021 года расселят из аварийного жилья около 450 человек

В этом году в новостройки переселили уже 60 человек
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© Сергей Мальгавко/ТАСС

ТАСС, 23 июля. Власти Еврейской автономной области расселят из аварийного жилья около 450 человек, направив на это более 300 млн рублей. Об этом сообщил врио губернатора области Ростислав Гольдштейн на своей странице в Instagram.

"Аварийное жилье - один из самых больных вопросов региона. Каждый день мне приходят сотни сообщений от вас с вопросом: когда нас переселят? Людей из аварийных домов нужно переселять. Однозначно. И как можно быстрее. Но без поддержки федерального центра нам это не решить. К концу 2021 года планируем переселить в новостройки еще примерно 450 человек. На эти цели запланировано направить 306,62 млн рублей из средств Фонда ЖКХ", - написал Гольдштейн.

Накануне глава области обсудил проблему аварийного жилья в регионе с генеральным директором Фонда содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным.

Гольдштейн добавил, что фонд аварийного жилья в области ликвидируют по программе, являющейся составляющей нацпроекта "Жилье и городская среда". По ней в субъектах России расселяются дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. Только в 2019-2020 годах финансирование в ЕАО составило 251,89 млн рублей. Как уточнили ТАСС в региональном правительстве, в 2019 году было переселено 80 человек, в этом - уже 60.

Всего в рамках программы за период с 2019 по 2025 год планируется переселить 4,38 тыс. человек, добавил Гольдштейн.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).

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