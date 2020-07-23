Сахалинская область выделила дополнительно 200 млн рублей на сертификаты для покупки жилья

ТАСС, 23 июля. Правительство Сахалинской области выделило дополнительно 200 млн рублей на оплату сертификатов для покупки жилья медработникам, проработавшим в регионе не менее 10 лет. Об этом в четверг сообщила заместитель министра строительства Сахалинской области Татьяна Стаценко во время прямого эфира с главой региона Валерием Лимаренко.

"Городом Южно-Сахалинском за полгода выплачено около 700 млн рублей на оплату этих сертификатов. Поправками в бюджет мы добавили еще 200 млн, и на следующей неделе деньги получит город <…> Со следующей недели начнутся выплаты", - сказала Стаценко.

Губернатор Сахалинской области добавил, что сертификаты по региональной программе выданы тысяче человек, около половины граждан уже получили средства на приобретение жилья. Второй поток желающих сможет получить деньги в ближайшее время.

Прибывшие в Сахалинскую область врачи, готовые отработать в медучреждениях региона не менее 10 лет, с ноября 2019 года получают сертификаты на приобретение жилья. Получив сертификат, врачи вправе выбирать, где и какое жилье приобрести, причем сделать это можно как на первичном, так и на вторичном рынках.

Президент России Владимир Путин в июне потребовал увеличить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке в 1,6 раза. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев ранее поручил главам дальневосточных регионов координировать работу по льготной ипотеке, в том числе следить за ценами на жилье.