Более 5,5 тыс. человек переехали по программе реновации в Москве с начала 2020 года

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Свыше 5,5 тыс. человек в Москве с начала 2020 года переехали в современные новостройки по программе реновации. Об этом сообщили в четверг в столичном департаменте градостроительной политики.

"С начала 2020 года в рамках программы реновации жилищного фонда более 5,5 тыс. жителей уже переехали в современные новостройки, еще 1,6 тыс. начали переезд по программе. Всего с момента начала реализации программы начато переселение порядка 24 тыс. человек, из которых практически 80% уже стали законными правообладателями новых квартир", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Он добавил, что жилье по программе сдается под ключ с улучшенной отделкой, дома современные, в большинстве случаев выполнены по индивидуальным проектам.

"В программу реновации были вовлечены дома высокой степени готовности. Поэтому спустя буквально полгода после утверждения программы стартовали первые переезды, и на сегодняшний день жители уже 148 старых домов переселяются. При этом полностью отселены и снесены по технологии "умного сноса" 23 жилых здания, 8 из которых в 2020 году", - говорится в сообщении.

Для участников реновации за счет средств бюджета строится комфортное и безопасное жилье со всей необходимой социальной инфраструктурой.

О программе

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошло более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5 171 дом.

Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м - это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, в рамках программы реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.