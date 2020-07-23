Доходность гостиниц Москвы в первом полугодии упала вдвое

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Доходность гостиничного рынка Москвы и Санкт-Петербурга в первом полугодии упала на 54% и 78% соответственно из-за ситуации с распространением коронавируса. При этом тариф в российской столице снизился на 5%, а в Петербурге - на 45%, говорится в сообщении международная консалтинговая компания CBRE.

"В первом полугодии произошла беспрецедентная в мировых масштабах ситуация: практически полностью прекратилось международное авиасообщение и приостановились туристические путешествия, до минимума свелось количество деловых поездок. Число гостей отелей резко началось стремиться к нулю, что привело к падению загрузки и закрытию гостиниц: в Москве к концу апреля было закрыто 40% номерного фонда, в Санкт-Петербурге - более 20%", - говорится в сообщении.

Загрузка столичных отелей по итогам 6 месяцев составила 35%, что на 38 процентных пунктов (или на 52%) ниже аналогичного периода прошлого года. Средний тариф в Москве в первом полугодии продемонстрировал снижение на 5% относительно аналогичного периода прошлого года, составив порядка 7 тыс. рублей.

Доходность гостиниц Санкт-Петербурга в первом полугодии составила 1,3 тыс. рублей, что на 78% ниже показателя прошлого года. Тариф в среднем за 6 месяцев составил 5,2 тыс. рублей, тогда как за аналогичный период 2019 года превышал 9 тыс. рублей. "ПМЭФ традиционно позволявший гостиницам наращивать тариф более чем в два с половиной раза в 2020 году, был отменен, что отразилось на падении тарифа по рынку в июне на 62% и привело вместе с тяжелыми последствиями пандемии к снижению показателя полугодия на 45%", - отмечается в сообщении.

По мнению экспертов CBRE, гостиницы прибрежного кластера Сочи постараются "выжать максимум" во второй половине летнего сезона. По итогам полугодия снижение доходности здесь составило 48%. При этом с 1 июля открылись большинство средств размещения и начался колоссальный наплыв туристов, тарифы демонстрируют рост более чем на 50%.