Загородные дома за первое полугодие подешевели в 51 регионе России

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Средняя по России стоимость загородного дома за первое полугодие снизилась на 3%, составив 4,3 млн рублей. При этом цены упали в 51 регионе России, а выросли в 33, говорится в исследовании федерального портала "Мир квартир".

"Во время локдауна интерес к загородной недвижимости стал расти, и многие прогнозировали рост цен. Однако в итоге все ограничилось арендой на время самоизоляции и на лето. До покупки собственного дома дозрели немногие. Видимо, падение доходов населения, разорение бизнесов и общий кризис стали более сильным фактором. Загородный дом, в отличие от квартиры, - не предмет первой необходимости, наоборот, в последние годы люди все более тяготятся ростом расходов на его содержание", - приводятся в сообщении слова генерального директора портала Павла Луценко.

Прирост цен показали в основном регионы Сибири и Дальнего Востока: Республика Тыва (+16%), Сахалинская область (+15,7%), Магаданская область (+15,3%), Ямало-Ненецкий АО (+15,1%), Камчатский край (+12,6%) и Забайкальский край (+12,6%).

Курортные регионы испытывают традиционное летнее повышение спроса: в Крыму цены поднялись на 3,1%, в Севастополе - на 7,8%, в Калининградской области - на 7,2%. Однако в Краснодарском крае дома подешевели на 0,5%.

Наибольшее падение цен показали Кировская область (-17,5%), Мордовия (-16,9%), Ульяновская область (-14,8%), Северная Осетия (-14,6%) и Рязанская область (-13,7%). В столичных регионах тоже наблюдалось падение цен: в Москве - на 5,5%, Подмосковье - на 2%, Петербурге - на 6%, Ленинградской области - на 7,4%.

Согласно исследованию, самые доступные цены на коттеджи - в Курганской области (1,6 млн рублей), Кемеровской области (1,88 млн), Еврейской АО (1,9 млн), Республике Тыве (2,17 млн) и Кировской области (2,19 млн). Больше всего загородные дома стоят в Москве (16,5 млн рублей), Подмосковье (14,8 млн) и Петербурге (13,9 млн). Следом идут южные регионы: Крым (12,5 млн рублей), Севастополь (10,1 млн) и Краснодарский край (8,5 млн).