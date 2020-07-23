Минстрой разработал правила энергоэффективности зданий

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Минстрой России разработал проект постановления, устанавливающий новые требования энергетической эффективности зданий и правила определения ее класса у многоквартирных домов, которые сократят стоимость строительства на 10-15% и эксплуатационные расходы на 20-30%.

"Проект постановления разработан в целях обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений, обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде, его реализация обеспечит сокращение стоимости строительства на 10-15%, а также сокращение эксплуатационных расходов - на 20-30%", - говорится в пояснительной записке, опубликованной на портале проектов нормативных правовых актов.

Отмечается, что сегодня для достоверной фактической оценки необходимы статистические данные приборов учета расхода тепловой и электрической энергии за три-четыре отопительных сезона. При этом стоимость одного такого исследования превышает десятки миллионов рублей. Кроме того, на этапе ввода здания в эксплуатацию невозможно достоверно предсказать модель энергопотребления здания. Погрешности условных моделей потребления зачастую превышают погрешности проектных расчетов.

Новые правила исключают затраты на проведение исследований фактического потребления тепловой и электрической энергии в многоквартирных домах. Определять класс энергоэффективности предлагается по проектным параметрам, что "является достаточным для определения соответствия многоквартирного дома требованиям энергетической эффективности зданий и сооружений", подчеркивается в пояснительной записке.

Документом предлагается признать утратившими силу действующие в настоящий момент правила определения класса энергоэффективности и установить новый оптимизированный состав требований. Проект постановления подготовлен в рамках механизма "регуляторной гильотины".