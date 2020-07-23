Ульяновские власти перевыполнили план по вводу жилья в первом полугодии

ТАСС, 23 июля. Власти Ульяновской области перевыполнили план на первое полугодие 2020 года по вводу жилья по нацпроекту "Жилье и городская среда", несмотря на пандемию, сообщили в четверг в пресс-службе правительства области со ссылкой на и.о. министра строительства и архитектуры региона Константина Алексича.

"В рамках национального проекта "Жилье и городская среда" на территории Ульяновской области в 2020 году необходимо достигнуть показателя в 1 млн 208 тыс. кв. м жилья. По итогам первого полугодия введено на 33 тыс. кв. м больше. Во втором полугодии плановая отметка - 833 тыс. кв. м, будем и дальше продолжать усиленно работать, не сбавляя темпов строительства", - цитирует Алексича пресс-служба. Уточняется, что в первом полугодии ввели 375 тыс. кв. м жилья.

Губернатор области Сергей Морозов отметил, что для региона важно не только наращивать введенный объем жилья, но и обеспечивать жителей микрорайонов развитой инфраструктурой. "Президент продлил действие нацпроекта "Жилье и городская среда" до 2030 года. Сейчас наша задача - подготовить анализ всех вопросов отрасли для корректировки региональных проектов и жилищных программ. Кроме того, не снимаем с контроля тему поэтапной достройки проблемных объектов и решение вопроса обманутых дольщиков", - передает его слова пресс-служба.

Также за полгода в регионе по проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания фонда" 177 человек из жилых помещений площадью 2,7 тыс. кв. м заселились в новые квартиры. "Всего до конца 2020 года необходимо расселить 4,59 тыс. кв. м аварийного жилья, новое будет предоставлено 250 жителям", - пояснили в правительстве.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.