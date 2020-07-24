Площадь построенного в Сахалинской области в первом полугодии жилья выросла на 10%

ТАСС, 24 июля. Строители в Сахалинской области за первое полугодие 2020 года сдали более 120 тыс. кв. метров жилья, что почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

Президент России Владимир Путин в июне потребовал до 2024 года увеличить объемы строительства жилья на Дальнем Востоке в 1,6 раза.

"Более 120 тыс. кв. метров жилья ввели в Сахалинской области за полгода. Это почти на 10% больше, чем за аналогичный период в 2019-м", - говорится в сообщении. В прошлом году в регионе сдали более 330 тыс. кв. метров жилья, а в 2020-м власти намерены увеличить показатель до 430 тыс. кв. метров.

К 1 июля в области удалось расселить 26,6 тыс. кв. метров аварийного жилья. При этом план составлял 20,5 тыс. "квадратов". В прошлом году ключи от квартир получили 960 семей, проживавших в аварийных домах, в этом планируется переселить 2,4 тыс. семей.

Общий объем аварийного и ветхого жилья в Сахалинской области составляет 1,2 млн квадратных метров - почти 10% от всего жилого фонда. Вся работа по обновлению жилья на островах проводится по национальному проекту "Жилье и городская среда".

В 2019 году президент России поручил подготовить программу развития Сахалина и расселения ветхого жилья, отмечая, что расселение аварийного фонда - одна из приоритетных задач.