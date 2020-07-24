На модернизацию объектов ЖКХ в Оренбуржье выделили более 290 млн рублей

ОРЕНБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Объекты ЖКХ Оренбургской области готовы к отопительному сезону 2020-2021 годов в среднем на 56%, модернизация коммунальной инфраструктуры, на которую выделено 290 млн рублей, продолжается, сообщила в пятницу пресс-служба губернатора и правительства региона.

"В текущем году на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры региона предусмотрены из областного бюджета средства в сумме больше 290 млн рублей. Уже выполнены работы на 30 объектах. За счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - в настоящее время реализуется проект по строительству блочно-модульной котельной в Ясном", - приводит пресс-служба слова губернатора Оренбургской области Дениса Паслера с заседания президиума (штаба) правительственной комиссии по региональному развитию в РФ.

По его словам, в области полностью сформирован нормативный запас материально-технических ресурсов, на 100% обеспечено наличие нормативных запасов топлива на объектах энергетики, а со всеми предприятиями ЖКХ заключены договоры на предоставление передвижных источников электроснабжения на случай аварийной ситуации.