Число сделок с эскроу-счетами в Москве в июне выросло в 1,7 раза

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Почти 2,5 тыс. договоров участия в долевом строительстве с использованием эскроу-счетов оформлено в Москве в июне, что на 67% больше, чем в прошлом месяце, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного управления Росреестра.

"Управлением Росреестра по Москве в июне 2020 года зарегистрировано 2 483 договора участия в долевом строительстве в отношении жилых и нежилых помещений с использованием эскроу-счетов - в 1,7 раза больше (+67%), чем в предыдущем месяце (1 488 ДДУ)", - говорится в сообщении.

Всего с января 2020 года в Москве зарегистрировано 13,5 тыс. договоров с эскроу-счетами.

"В Москве третий месяц подряд более трети договоров долевого участия оформляется с привлечением эскроу-счетов. При этом в мае и июне данный показатель составил 38%, тогда как еще в начале текущего года он не превышал 26%", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Игоря Майданова.

По итогам первого полугодия 2020 года Москва является лидером среди регионов Центрального федерального округа по количеству зарегистрированных договоров с использованием счетов эскроу. На протяжении этого времени доля Москвы в среднем составляла 61%.

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, строительство при этом ведется за счет банковских кредитов.