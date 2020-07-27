Выдачи ипотеки вернулись к "докарантинному" уровню

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Выдачи ипотечных кредитов вернулись к уровню до введения мер самоизоляции в связи с коронавирусом. Восстановлению способствовали программа господдержки, позволяющая снизить ставку до 6,5% годовых и снижение ставок банками по собственным программам, говорится в сообщении пресс-службы Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Так, в июне банки выдали более 109 тыс. ипотечных кредитов на 258 млрд рублей, что больше того же месяца прошлого года на 22% по количеству и на 28% по объему. По сравнению с маем выдачи выросли на 37% и 39% соответственно. За второй квартал количество выданных кредитов также выросло на 3% и на 7% больше по объему, по итогам первого полугодия выдачи выросли на 11% по количеству кредитов и на 20% по объему в сравнении с аналогичными периодами прошлого года.

"Темпы роста ипотеки вернулись к уровням до карантина на фоне нескольких факторов. Существенный вклад внесла запустившаяся в середине апреля государственная программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых, в рамках которой многие банки предлагают даже еще более низкую ставку. Благодаря заметному снижению ключевой ставки начался и новый виток рефинансировании ипотечных кредитов", - приводит пресс-служба слова генерального директора бюро кредитныхх историй Артура Александровича.

Также в органзации повышение выдач ипотеки связывают с открытием много функциональных центров, которые приостанавливали работу в период пандемии, ограничивая возможности оформления сделок купли-продажи недвижимости.