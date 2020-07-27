Паслер: Оренбуржье готово увеличить объемы строительства при федеральной поддержке

ОРЕНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Оренбургская область способна в будущем нарастить объемы ежегодного ввода жилья и социальных объектов в случае увеличения федеральной поддержки для комплексной застройки территорий. Об этом в понедельник сообщил журналистам в ходе осмотра строительной площадки многоэтажного жилого комплекса и школы на 1 135 учащихся в Оренбурге глава региона Денис Паслер.

"Я думаю, что да, у нас объективно есть для этого все. Много жителей, к сожалению, уезжают за пределы региона, чтобы работать, в том числе и на стройках. Инертные материалы у нас есть, заводы строительные, кирпичные и крупнопанельного домостроения тоже имеются, строители у нас есть, крупные компании, которые способны вводить тот объем жилья, который нужен, тоже имеются. Поэтому у меня сомнений в том, что мы это можем сделать, нет", - сказал Паслер, отвечая на вопрос ТАСС о готовности региона увеличить объемы строительства при росте размера федеральной поддержки.

По словам губернатора, на данном этапе необходимо объединить усилия и возможности по жилищному строительству и возведению социальных объектов.

Увеличение объемов строительства стало одной из тем рабочей поездки в Оренбургскую область главы Минстроя России Владимира Якушева. После осмотра нескольких строительных площадок Оренбурга министр дал положительную оценку проводимой в регионе работе.

"Чтобы к 2024 году выходить на 100 млн кв. метров жилья по вводу [в России], нам сегодня в стройке надо иметь порядка 160-180 млн кв. метров, а это значит, все больше и больше площадок должны вводиться в оборот. Но площадки должны быть не просто коробки без социальной и транспортной инфраструктуры, должна идти комплексная застройка, в одном из таких микрорайонов мы сегодня присутствуем. Направление, по которому сегодня муниципальная и региональная команда [Оренбургской области] двигается, совершенно верное и совершенно правильное, дальше будем смотреть, как нам федеральные возможности, возможности регионального и муниципального бюджетов, плюс внебюджетные источники, работу ресурсников, как это все вместе сложить, чтобы решить те задачи, которые поставлены сегодня в новом указе президента", - сказал Якушев.

В 2019 году по нацпроекту "Жилье и городская среда" в регионе сдали в эксплуатацию 993,5 тыс. кв. метров нового жилья, что составляет 109% к уровню 2018 года. План на 2020 год - 1 млн кв. метров, по данным на 1 июля ввели около 270 тыс. кв. метров, сообщил ТАСС министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Полухин.

О нацпроекте

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.