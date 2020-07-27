Девелоперы в первом полугодии построили менее 0,1 кв. м жилья на каждого россиянина

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Почти 0,2 кв. м жилья на каждого россиянина построено в стране за первое полугодие 2020 года. Причем девелоперы возвели менее 0,1 кв. м, остальное построено населением, говорится в исследовании "Циан".

По данным Росстата, объем ввода жилья в России по итогам первого полугодия снизился на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (без учета жилых домов на участках для садоводства). Так, за первые шесть месяцев 2020 года было введено 26,7 млн кв. м.

"В I полугодии 2020 года в пересчете на каждого жителя России было введено всего 0,19 кв. м жилья. Причем застройщиками было построено 0,09 кв. м на человека, тогда как населением (индивидуальное жилищное строительство) - 0,1 кв. м на каждого россиянина", - говорится в сообщении.

Самые высокие показатели ввода жилья на человека (девелоперами и населением) зафиксированы в Южном (0,23 кв. м), Центральном (0,22 кв. м) и Приволжском (0,21 кв. м) федеральных округах. Меньше всего недвижимости получили жители Дальневосточного (0,1 кв. м), Северо-Кавказского (0,12 кв. м) и Сибирского (0,13 кв. м) федеральных округов.

Среди регионов лидерами по построенному жилью (индустриальному и индивидуальному) на каждого жителя стали Ленинградская область (0,49 кв. м), Севастополь (0,45 кв. м) и Липецкая область (0,41 кв. м). При этом только в 10 российских регионах построенная на каждого человека площадь преодолела отметку в 0,3 кв. м. Для сравнения - в Москве в первом полугодии построили 0,17 кв. м жилья на каждого жителя, а в Санкт-Петербурге - 0,13 кв. м.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о национальных целях развития страны, согласно которому увеличение объемов строительства жилья не менее чем до 120 млн кв. м в год должно быть достигнуто к 2030 году. Изначально в нацпроекте "Жилье и городская среда" эта задача ставилась к концу 2024 года.