Эксперт: рефинансирование ипотеки позволяет снизить ежемесячный платеж в среднем на 10%

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Снижение кредитных ставок с начала года дает возможность снизить ежемесячный платеж по ипотечному кредиту после рефинансирования в среднем на 10%. Такое мнение выразил ТАСС директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

"Рост популярности рефинансирования во многом связан со снижением ставок. С начала 2020 года средневзвешенные ставки по ипотечным и потребительским кредитам снизились примерно на 2 процентных пункта. Для семьи, оплачивающей, скажем, ипотеку со среднероссийскими параметрами (сумма кредита 2,5 млн руб., сроком на 15-18 лет) такое изменение приводит к сокращению ежемесячного платежа примерно на 10% или, примерно, на 3 тыс. руб.", - сказал он.

Волков добавил, что это снижение является значительным для большинства заемщиков, что приводит к росту обращений за рефинансированием и получением новых займов, прежде всего, заемщиками хорошего кредитного качества. Так, в июне заемщики с персональным кредитным рейтингом, рассчитанным НБКИ, в диапазоне 600-700 баллов (из 850 возможных) подали в банки на 9% больше кредитных заявок, чем в мае 2020 года, а заемщики рейтингом от 701 до 850 баллов увеличили свои запросы еще более существенно - на 23%.