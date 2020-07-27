Якушев: Оренбургская область сможет досрочно завершить расселение аварийного жилья

ОРЕНБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Предложенные Минстроем России поправки в законодательство, предполагающие возможность досрочно использовать средства федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", позволят Оренбургской области раньше установленного срока завершить расселение аварийных домов. Об этом сообщил в понедельник на совещании по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Оренбурге министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

"Планы, которые есть по этому федеральному проекту, в этом году будут выполнены, у региона есть серьезное желание закончить эту программу раньше. В осеннюю сессию [Госдумы] мы дадим такие правовые основания, денежные средства можно будет получать раньше в рамках тех лимитов, которые определены субъекту в рамках федерального проекта. Естественно, эту программу можно будет реализовать гораздо раньше", - сказал Якушев.

Минстрой России ранее разработал законопроект, который направлен на ускорение расселения аварийного жилья. Документ предполагает внесение изменений в закон о Фонде содействия реформированию ЖКХ, которые предусматривают возможность предоставления фондом за счет временно свободных средств финансовой поддержки сверх установленного для субъекта РФ лимита на текущий год.

Министр отметил, что принятие закона позволит достичь одновременно двух целей: увеличить объемы сноса аварийного жилья и нарастить объемы жилищного строительства. Он предложил региону совместно с Минстроем поработать в этом направлении.

Ранее в Минстрое Оренбургской области ТАСС сообщили, что увеличение федерального финансирования в 2022-2023 годах по проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда" позволит области досрочно исполнить целевые показатели.

Изначально проект предусматривал в срок до 1 сентября 2025 года расселение в Оренбургской области 98,85 тыс. кв. метров аварийного жилья - это 250 многоквартирных домов, в которых проживает 5,3 тыс. человек. По итогам 2019 года регион перевыполнил целевой показатель в 2,5 раза. Целевой показатель 2020 года - расселить 11,78 тыс. кв. метров аварийного жилья - планируется также выполнить с опережением.