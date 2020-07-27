В Пятигорске построят дом для переселения 55 семей из аварийного жилья

ПЯТИГОРСК, 27 июля. /ТАСС/. Дом для переселения из аварийного жилья по национальному проекту "Жилье и городская среда" построят в Пятигорске. Туда в 2021 году переедут 55 семей, сообщили журналистам в понедельник в управлении по информполитике правительства региона.

"В городе-курорте Пятигорске Ставрополья построят многоквартирный дом для переселения 55 семей из аварийного жилищного фонда. Строительство будет вестись в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Восьмиэтажный дом появится в районе улицы Пальмиро Тольятти в городе-курорте. Средства на строительство будут выделены из Фонда содействия реформированию ЖКХ и бюджета края", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проектная документация на строительство дома уже получила положительное заключение государственной экспертизы. Планируется, что непосредственно строительные работы начнутся до конца текущего года. Ожидается, что люди переедут в новое жилье уже в 2021 году.

Сообщается, что в настоящее время также идет строительство пятиэтажного многоквартирного дома для переселения граждан из аварийного жилья в Георгиевске. Там запланировано расселение 161 человека. Кроме того, в 2020 году планируется также переселить 74 человека в Ессентуках и двух граждан в Ставрополе.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.