Девелопер Level Group откроет первый в Москве гастромаркет в жилом доме

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Девелоперская компания Level Group планирует открыть первый в Москве гастромаркет в новостройке на северо-западе Москвы. Об этом во вторник ТАСС сообщил генеральный директор компании Кирилл Игнахин.

Гастромаркеты - рынки нового типа с фермерской продукцией и фудкортами. Ранее такие концепции были представлены в Москве только в нежилом секторе (рынки, торговые центры, бизнес-центры и пр.).

"Мы реализуем первый в Москве проект гастромаркета в жилом доме. Объем инвестиций составит до 80 млн рублей. В ближайшие два года мы планируем начать реализацию как минимум еще одного такого проекта", - сказал Игнахин.

Как уточнили в пресс-службе девелопера, проект будет реализован в комплексе бизнес-класса "Level Причальный", строительство которого начнется этой осенью в Причальном проезде вблизи Шелепихинской набережной. Ввод ЖК в эксплуатацию намечен на 2023 год. Площадь гастромаркета составит 875 кв. м. Проект будет сочетать ресторанные концепции с авторской кухней и продажу продуктов с прилавка. Порядка 80% корнеров займут кафе и рестораны, 20% - фермерская торговля. Имя оператора пока не разглашается.

Первые проекты гастромаркетов был реализованы в Москве в результате реконструкций рынков (Даниловский, Усачевский, Велозаводский и др.), которые превратились в симбиоз классической торговли с прилавка и ресторанного бизнеса. Далее концепцию заимствовали объекты стрит-ритейла (гастромаркет Балчуг в Замоскворечье, Food Store на улице Рождественка), объекты редевелопмента и бывшие фабрики (маркет "Депо", Eat Market "Фактория"), торговые центры, бизнес-центры и МФК (культовая "ЛавкаЛавка" в ТЦ "Мега", "Дегустатор" в башне "Федерация").

По мере развития формата в гастромаркетах уменьшался объем рыночной торговли и основной составляющей становился фуд-корт. В связи с этим их стали называть фудхоллами.