В Москве на реорганизуемых промзонах построено 2 млн. кв. м. недвижимости в 2020 году

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Около 50 различных объектов общей площадью 2 млн. кв. м недвижимости построено на территориях бывших столичных промзон в первом полугодии нынешнего года. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе департамента градостроительной политики города Москвы.

"Мэр Москвы Сергей Собянин ставит перед нами задачу комплексного освоения территории бывших промзон с обязательным сохранением модернизированных производств и созданием полноценной социальной инфраструктуры <…> По итогам первого полугодия 2020 года на территориях реорганизуемых промзон введено в эксплуатацию около 50 различных объектов общей площадью 2 млн кв. м", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента градостроительной политики города Москвы Сергея Лёвкина.

Он отметил, что на территориях промзон в первом полугодии введены в эксплуатацию два детских сада и школа, а также промышленные, коммунально-складские, административно-деловые и торговые объекты, которые создали рабочие места для жителей новых кварталов.

По его словам, всего в 2020 году за счет внебюджетных источников на реорганизуемых промзонах планируется построить около 3,85 млн. кв. м недвижимости, из которых 1,88 млн. кв. м - жилье.