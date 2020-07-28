Девелопер MR Group начинает строить в "Москва-Сити" небоскребы за 20 млрд рублей

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Девелоперская компания MR Group начинает строительство офисного комплекса iCity на территории московского международного делового центра (ММДЦ) "Москва-Сити". Об этом во вторник сообщил ТАСС коммерческий директор компании MR Group Александр Сурменев.

"Мы приступаем к строительству iCity, активная стадия стройки начнется в середине августа", - сказал он.

Как уточнили в MR Group, сроки строительства бизнес-центра - 2020-2023 годы. Объем инвестиций в проект составит 20 млрд рублей, проектное финансирование предоставляет банк ВТБ. Площадь офисной части IСity составит 138 тыс. кв. м, зоны ритейла - почти 10 тыс. кв. м. Еще 10 тыс. кв. м в проекте отводится под коворкинг-пространство.

В состав бизнес-центра (БЦ) входят две разновысотные офисные башни: 61-этажная Time Tower (257 м) и 34-этажная Space Tower (141 м). Небоскребы расположены на общем семиэтажном подиуме, в котором разместятся объекты инфраструктуры. На шестом уровне стилобатной части разобьют ландшафтный парк. На северо-восточных и северо-западных фасадах башен разместятся скай-террасы - помещения с рекреационной функцией.

Офисные башни будут визуально перекликаться с застройкой "Москва-Сити", их украсят динамичные вертикальные полосы красного цвета.

На фоне дефицита качественного офисного предложения на московском рынке в последние несколько лет российские компании рассматривают покупку на стадии проекта офисного здания или его строительства как одну из стратегий решения вопроса собственного офиса или инвестиции, сказал региональный директор департамента офисной недвижимости Сolliers International Кермен Мастиев. По его словам, сегодня покупка офисного блока в действующем здании класса А в границах ТТК возможна только в ММДЦ "Москва-Сити".

Цифровая концепция

В основе концепции лежит подход smart bulding - так называемой "умной архитектуры", подразумевающей сочетание интеллектуальных инженерных систем, полной автоматизации и энергоэффективности здания.

Согласно концепции, в здания БЦ организован биометрический доступ, посетителей на ресепшн обслуживают роботы, офисное пространство оптимизировано на основе тепловых карт, все инженерные системы здания - антивирусные. Резиденты офисного комплекса получают доступ ко всем сервисам через мобильное приложение.

MR Group работает на российском рынке недвижимости с 2003 года. В портфеле компании - 43 объекта общей площадью 6 млн кв. м в Москве, Московской области и Сочи.