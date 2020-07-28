Масштабное благоустройство дворов в самом северном городе Сахалина завершится в октябре

ТАСС, 28 июля. Работы по созданию современной городской среды в городе Охе на севере Сахалина завершатся до конца октября. Об этом сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко во вторник на своей странице в Instagram.

"Хочу сказать, что впервые за долгие годы в рамках нашей программы по формированию комфортной среды в Охе началось масштабное благоустройство. До конца года здесь капитально отремонтируют 15 дворов. На эти цели из областного бюджета выделено 78 млн рублей. Все работы качественно и в срок должны быть выполнены до конца октября", - написал глава региона.

Во дворах разбивают газоны, укладывают бордюрный камень и устанавливают детские площадки. Лимаренко отметил, что региональные власти уделяют большое внимание реализации программы по формированию комфортной городской среды. Три из 15 дворовых территорий в этом году ремонтируют внепланово, сверх лимита.

Кроме того, за три года в Охе обустроят городской парк культуры и отдыха. На его территории появятся лыжероллерная трасса, скейт- и веревочный парки, гимнастическая площадка, зоны отдыха. Сейчас в парке рабочие демонтировали старые дорожки и начали укладывать новое тротуарное покрытие.

Работа по благоустройству общественных пространств на Дальнем Востоке сопутствуют национальному проекту "Жилье и городская среда", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным.