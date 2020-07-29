Прибыль от сделок с недвижимостью в Москве в первом полугодии 2020 года выросла на 21,4%

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Прибыль от сделок с городской недвижимостью в столице в первом полугодии текущего года выросла на 21,4%. Было продано и сдано в аренду более 700 объектов недвижимости на сумму 3,4 млрд рублей, сообщается в среду на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Свыше 700 городских объектов недвижимости было продано и сдано в аренду в ходе земельно-имущественных торгов за шесть месяцев 2020 года. Прибыль от сделок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 21,4%", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он уточнил, что на городских торгах предприниматели могут найти для себя выгодные условия благодаря программе "1 рубль за 1 квадратный метр" и льготным ставкам для малого и среднего бизнеса как по цене, так и по месту расположения объекта. "За первое полугодие на торгах было продано и сдано в аренду более 700 городских объектов недвижимости на 3,4 млрд рублей. В прошлом году аналогичный показатель составил 2,8 млрд рублей", - уточнил Ефимов.

В пик распространения коронавируса торги не отменялись: продлевались сроки заявочных кампаний, после снятия ограничений все запланированные аукционы были проведены. По словам Ефимова, популярностью пользуется именно приобретение объектов. С начала года заключено более 400 договоров по продаже городской недвижимости, это вдвое больше, чем за тот же период 2019 года.

"Всего за первые шесть месяцев этого года были реализованы 57 земельных участков под аренду, из них 32 сданы под индивидуальное жилищное строительство и 25 - под коммерческие цели", - уточнил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

Кроме того, были арендованы 268 помещений и зданий, в том числе 226 сданы на льготных условиях. Представители малого и среднего бизнеса могут арендовать подвальные помещения и объекты на первых этажах зданий и выше по сниженной ставке от 1 тыс. и 4 750 рублей за кв. м в год соответственно. Средняя конкуренция на торгах по льготной аренде составляет до семи участников на лот. Сегодня на торги выставлено более 800 объектов городской недвижимости, включая нежилые помещения, земельные участки, здания, квартиры, машино-места и нестационарные торговые объекты.