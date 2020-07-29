Срок получения разрешения на строительство в России за пять лет сократился в 10 раз

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Срок получения предприятиями в России разрешения на строительство в течение последних пяти лет сократился в 10 раз и сейчас составляет в среднем от 150 до 200 дней. Об этом сообщила в среду глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Мы запустили свой национальный рейтинг инвестиционного климата, уже пять лет его проводим в регионах. И здесь есть динамика положительная, которую мы видим. Если по получению разрешения на строительство в разных регионах были показатели 3-1,5 тыс. дней, по подключению к электросетям - тоже 1,5 тыс. дней, то сегодня (прошло пять лет) самые длинные сроки по всей стране - это 150-200 дней", - сказала она.

По ее словам, это означает, что взаимодействие бизнеса с региональными органами власти, с муниципалитетами по запуску инвестиционного проекта, получению мер поддержки, необходимой инфраструктуры "сопоставимо от региона к региону и приближается к лучшим международным и российским практикам".

АСИ совместно с деловыми объединениями ежегодно готовит национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в российских регионах, который оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Москва заняла первое место по итогам 2019 года, на втором - Татарстан, на третьем - Тульская область.