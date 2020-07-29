Более 40% сделок с новостройками в Центральной России приходится на Москву

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Доля сделок с недвижимостью на первичном рынке Москвы в первом полугодии 2020 года достигла 43% среди регионов Центрального федерального округа, сообщила в среду пресс-служба столичного управления Росреестра.

"Москва по итогам I полугодия 2020 года является лидером среди субъектов Центрального федерального округа по количеству зарегистрированных Росреестром договоров участия в долевом строительстве на рынке жилой и нежилой недвижимости. За этот период в столице зафиксировано 39 858 ДДУ, что составляет 43% от общего числа оформленных в ЦФО договоров на первичном рынке (91 866)", - говорится в сообщении.

Для сравнения - в первом полугодии 2019 года на Москву приходилось 39% сделок субъектов Центрального федерального округа.

При этом в июне в Москве зарегистрировали 6 468 договоров долевого участия - это почти половина (49%) от общего количества ДДУ, оформленных в ЦФО (13 296). В июне прошлого года доля Москвы по этому показателю среди субъектов ЦФО составляла 43%.