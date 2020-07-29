В Ленобласти рассчитывают за полгода начать строительство семи проблемных домов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области планируют выбрать подрядчика для завершения строительства семи домов, где квартир ждут 778 человек. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона.

В среду пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина, который возглавляет наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, сообщила, что Фонд достроит семь домов в Ленинградской области.

"Наблюдательный совет Фонда защиты прав участников долевого строительства принял решение о восстановлении прав дольщиков двух ЖК в Янино: "Рябинового сада" и "Янинского каскада-4". Два жилых комплекса будут переданы региональному Фонду защиты прав дольщиков решением Арбитражного суда: после корректировки проекта и выбора подрядчика начнется завершение строительства. Это займет не менее полугода", - говорится в сообщении пресс-службы правительства Ленинградской области.

Дома, которые возводятся с 2014 года, бросил застройщик - "Инвестиционная компания "Строительное управление", в июле 2019 года там была начата процедура банкротства.

Накануне губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко согласовал с Фондом рассмотрение до середины сентября на наблюдательном совете около 10 жилых комплексов, где уже готовы все необходимые документы.

Ранее федеральный Фонд защиты прав граждан подтвердил восстановление прав дольщиков семи ЖК в Ленинградской области, где возводилось более 4 тыс. квартир, часть дольщиков получили компенсации, дома остальных участников строительства были переданы региональному Фонду. Их достройка начнется в этом году.