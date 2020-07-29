Эксперты: дальнейшее ослабление курса рубля приведет к росту спроса на жилье

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Ослабление курса рубля пока напрямую не сказалось на спросе на жилье. Однако, если российская валюта продолжит падение, в перспективе это станет дополнительным фактором роста интереса к приобретению жилой недвижимости, считают опрошенные ТАСС эксперты.

В начале рабочей недели курс рубля снизился по отношению к евро и вернулся к минимумам начала апреля, когда наблюдалось ослабление российской валюты из-за падения котировок нефти. Так, 28 июля курс в ходе валютных торгов Московской биржи превысил отметку в 85 руб. впервые со 2 апреля. По мнению экспертов, в августе российская валюта может продолжить ослабление к евро из-за снятия карантинных мер и сезонных факторов.

"Сейчас ослабление рубля - это все еще новый тренд, который пока не успел сказаться на уровне спроса. В перспективе он наверняка станет еще одним фактором, стимулирующим активность покупателей", - прокомментировала коммерческий директор группы "Родина" (девелопер Russian Design District) Ксения Юрьева.

Ослабление российской валюты происходит непродолжительный период - менее месяца, поэтому пока оно не отразилось на спросе на жилье, объясняет управляющий партнер риелторской компании "Метриум" Мария Литинецкая. По ее мнению, потенциальным покупателям необходимо время, чтобы проанализировать ситуацию на рынке, найти подходящий вариант квартиры и оформить сделку.

Инвестировать в квадратные метры

В то же время риелторы отмечают, что в России наблюдается спрос на жилье с целью инвестиций. Сегодня многие покупатели ведут себя как инвесторы и, выбирая квартиру для себя, рассматривают ее ликвидность с точки зрения возможной перепродажи в будущем. "Ликвидная недвижимость в дефиците, и поэтому рассматривается ее владельцами как актив. Соответственно, если рубль нестабилен, то спрос возрастает именно на такие объекты инвестирования", - говорит Литинецкая.

Инвестиционные сделки с жильем наиболее характеры для тех покупателей, которые хранят накопления в иностранной валюте и планируют приобретение квартир в более высоком сегменте недвижимости. При снижении курса рубля накопления в евро или долларах заметно возрастают, и покупатели имеют возможность приобрести более дорогую недвижимость, объясняет главный аналитик агентства недвижимости "Миэль" Екатерина Бережнова.

"Это реальный актив, в особенности на фоне снижения ставок по депозитам и непредсказуемой ситуации с валютами. Обладатели депозитов в валюте сейчас имеют возможность совершить выгодную покупку квартиры в новостройке. Еще в январе курс евро был 69 руб., сейчас почти 85. Те, кто держал на депозите €100 тыс., за полгода заработали 1,6 млн рублей и теперь могут вместо однокомнатной купить двухкомнатную квартиру [в Москве]", - добавляет председатель совета директоров компании "Бест-Новострой" Ирина Доброхотова.

При этом, по мнению генерального директора Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николая Алексеенко, прямое влияние валютных колебаний на рынок недвижимости сокращается. Он отмечает, что все уже успели привыкнуть к изменению курса рубля по отношению к доллару и евро.

По мнению Алексеенко, рынок недвижимости в России сегодня сложно назвать привлекательным для инвестиций. "Он сейчас находится на довольно высоком стоимостном уровне, а это значит, что получить высокую доходность в дальнейшем будет все сложнее. Конечно, все зависит от конкретного проекта, его привлекательности и ликвидности, но это все частные случаи, несистемные", - добавляет эксперт.

Другие факторы роста

Опрошенные эксперты также отмечают, что на рост спроса на жилье в массовом сегменте в большей степени влияют снижение ипотечных ставок, в том числе из-за программы льготной ипотеки под 6,5%, а также снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, риелторы не наблюдают прямого влияния ослабления курса рубля на стоимость жилья. Например, за период с 10-го по 25 июля цены на рынке новостроек Москвы и Подмосковья в среднем выросли на 1%, говорит Доброхотова. Однако уточняет, что это может быть связано с совокупностью разных факторов, а не только с валютными колебаниями.

Однако длительное падение курса рубля может отразиться также на росте цен на жилую недвижимость, замечает Литинецкая. "Пока что невозможно отделить степень влияния одного тренда от другого, но, безусловно, растущий курс доллара создает и у покупателей, и у продавцов соответствующее "настроение", что все будет дорожать, в том числе и недвижимость", - считает эксперт.