Почти 240 млрд рублей кредитов выдано в России по программе льготной ипотеки

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Россияне взяли более 90 тыс. кредитов по программе льготной ипотеки со ставкой не более 6,5% на общую сумму почти 240 млрд рублей, сообщил в среду гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко на своей странице в Instagram .

"Программа ипотеки под 6,5% уже работает более трех месяцев. За это время банки выдали 91,6 тыс. кредитов на 236,9 млрд рублей. Одобрено уже больше 239,8 тыс. заявлений, а всего получено 359,8 тыс. заявок", - написал Мутко.

Более 70% ипотечных кредитов выдается именно по программе льготной ипотеки, добавил гендиректор ДОМ.РФ. По его словам, этот кредит пользуется популярностью у населения, кроме того, он поддержал строительную отрасль во время пандемии.

Правительство РФ 23 апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса. Первоначально по программе можно было взять ипотечный кредит до 8 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 3 млн рублей - в остальных регионах с первым взносом не менее 20%. Однако 23 июня президент России Владимир Путин предложил увеличить максимальную сумму кредита по программе с 8 млн до 12 млн и с 3 млн до 6 млн рублей соответственно. Обратиться за кредитом можно до 1 ноября 2020 года.