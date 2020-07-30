Спрос на новостройки Москвы упал почти вдвое из-за коронавируса

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Спрос на новостройки Москвы упал на 44% по итогам второго квартала 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за эпидемии коронавируса и ухудшения экономической ситуации. Такие данные содержатся в исследовании риелторской компании "Метриум", которое есть в распоряжении ТАСС.

"В первом квартале количество заключенных в "старой" Москве договоров долевого участия в массовом сегменте новостроек снизилось на 4%, а во втором квартале - на 44% относительно аналогичных периодов прошлого года", - говорится в материалах с уточнением, что это стало следствием введения режима самоизоляции и приостановки строительства.

По данным аналитиков, в самых продаваемых проектах жилых комплексов комфорт-класса во II квартале спад сделок составил от 13% до 79%. По итогам первого полугодия 2020 года спрос на рынке новостроек массового сегмента Москвы в целом сократился на 24%.

Восстановительный рост спроса начался в мае, когда обозначились перспективы выхода из режима изоляции и начали проходить сделки по льготной ипотеке, запущенной в конце апреля, прокомментировала коммерческий директор группы "Родина" (девелопер Russian Design District) Ксения Юрьева. К тому же, по ее словам, в конце мая открылись МФЦ, и граждане смогли завершить ранее запланированные сделки. Эксперт отметила, что подъем спроса был зафиксирован в июне и продолжился в июле.

В исследовании добавляется, что с апреля по июнь предложение на столичном рынке новостроек массового сегмента увеличилось на 23%. Если в конце первого квартала на рынке было представлено 13,4 тыс. объектов, то к началу июля показатель вырос до 16,5 тыс.