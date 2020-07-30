Корейский культурный центр купил помещение на Старом Арбате за $25 млн

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Корейский культурный центр в лице посольства Республики Корея купил помещение площадью почти 2,7 тыс. кв. м на Старом Арбате в Москве. Стоимость объекта составила около $25 млн, сообщила в четверг компания Valartis Group.

"Корейский культурный центр приобрел новое помещение площадью 2 665,7 кв. м на 3-м и 4-м этажах здания, расположенного по адресу: Москва, ул. Арбат, д. 24. Продавцом выступила дочерняя структура публичной компании EPH European Property Holdings Limited (EPH), акции которой котируются на Швейцарской фондовой бирже. Компания управляется международной группой Valartis", - говорится в сообщении.

Одним из факторов выбора этого помещения стала близость к посольству Республики Корея в России, которое находится неподалеку, на улице Плющиха. В Корейском культурном центре можно будет посетить библиотеку, ознакомиться с культурой страны в небольшой выставочной зоне, а также принять участие в занятиях по корейскому языку.

Международная компания EPH основана в 1999 году. Ей принадлежат бизнес-центры "Берлинский дом", "Женевский дом" и "Эрмитаж", клубные дома на Арбате Turandot Residences и Artisan, а также другие московские объекты. Головной офис Valartis Group находится в Швейцарии. Основная деятельность компании включает управление проектами недвижимости, финансовые услуги и инвестиционный консалтинг.

Корейский культурный центр открылся в России в сентябре 2006 года. Он проводит концерты, выставки, кинопоказы и другие мероприятия для ознакомления с корейской культурой, сотрудничает с Министерством культуры России.