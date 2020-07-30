Программу льготной ипотеки могут продлить при ее востребованности

ХАБАРОВСК, 30 июля. /ТАСС/. Программа льготной ипотеки по ставке не более 6,5% может быть продлена после 1 ноября при условии ее востребованности у россиян, сообщил в четверг министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев на совещании по реализации нацпроектов в Хабаровском крае.

"По этой программе уже есть заявления Минфина о том, что возможно это некий пузырь с точки зрения того, что не так много остается населения, кто готов даже под 6,5% сегодня брать [ипотеку], с точки зрения их реальных доходов. Но если этот продукт будет востребован и действительно будет влиять на рынок и на спрос, то, конечно, это будет таким фундаментом для дискуссии на площадке правительства по продлению этой программы", - сказал Якушев.

Замглавы Минфина Алексей Моисеев ранее сообщил, что субсидирование ипотеки может раздуть пузырь на рынке этого вида кредитования среди людей, которые недостаточно платежеспособны для того, чтобы взять ипотеку. По оценкам Минфина и ДОМ.РФ, не больше 60% россиян способны выплатить ипотеку даже при нулевой процентной ставке, добавил он.

Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства, отмечал, что решение по продлению программы льготной ипотеки под 6,5% будет принято осенью 2020 года. По словам Мишустина, также очень важным является продолжение направления снижения ставок.

Правительство 23 апреля 2020 года утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, которая столкнулась с падающим спросом на жилье и оттоком денег граждан из-за спада в экономике и распространения коронавируса. Ипотечный кредит можно взять до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей в остальных регионах. Обратиться за кредитом можно до 1 ноября 2020 года.

Сельская ипотека

Минстрой намерен настаивать на увеличении лимитов на программу сельской ипотеки при формировании федерального бюджета на последующие годы, сообщил Якушев.

Сельская ипотека заработала в России с 2020 года, ее основная цель - улучшение жилищных условий граждан, которые проживают на сельских территориях. В 2020 году на финансирование программы в федеральном бюджете заложен 1 млрд рублей.

"Естественно, что при формировании федерального бюджета, понимая, насколько востребована эта мера поддержки для жителей, проживающих в сельской местности, мы будем настаивать совместно с Министерством сельского хозяйства [РФ], чтобы лимиты по сельской ипотеке были увеличены. Чтобы большее количество людей могло воспользоваться этим продуктом для того, чтобы строить дома", - сказал Якушев.

По его словам, сейчас министерство поддерживает этот продукт, в том числе выделяя дополнительные средства на его реализацию. "Это такая нестандартная ситуация, когда одно министерство готово из собственного бюджета отдать денежные средства на поддержание ипотеки. Тем не менее, сегодня Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства [РФ] 500 млн [рублей] из собственного бюджета передает на поддержание как раз ипотеки под ИЖС, которую реализует Россельхозбанк", - добавил министр.

Ранее президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию призвал кабмин и Банк России поддержать индивидуальное жилищное строительство путем разработки удобных финансовых инструментов. Для этого Минстрой России разработал проект программы развития ИЖС, который проходит обсуждение с участием федеральных органов исполнительной власти и организаций. Целями программы является повышение доступности и качества жилья для за счет развития ИЖС и ипотечного кредитования ИЖС, а также создание финансовых инструментов, в том числе кредитных, для поддержки индивидуального жилищного строительства.