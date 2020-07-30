Объем ввода жилья в России составит до 80 млн кв. м в 2020 году

ХАБАРОВСК, 30 июля. /ТАСС/. До 80 млн кв. м жилья будет построено в России по итогам 2020 года. Об этом сообщил в четверг глава Минстроя Владимир Якушев во время совещания по реализации нацпроектов в Хабаровском крае.

"Напомню, что в прошлом году у нас было 82 млн кв. м. В этом году мы планируем, что цифра будет от 75 до 80 млн кв. м. Поэтому даже до 2024 года нужно совершить такой рывок и увеличить объем на 20%", - сказал он.

По словам Якушева, ориентировочно к 2024 году в РФ должны строить 100 млн кв. м жилья ежегодно, это достаточно серьезный рывок. Он напомнил, что уже работает информационная система жилищного строительства, где можно видеть практически каждый проект.

Согласно уточненным данным Росстата, опубликованным в конце января 2020 года, объем ввода жилья в России в 2019 году составил 82 млн кв. м. Эти данные включают в себя жилые дома, построенные на участках, предназначенных для ведения садоводства, которые до августа 2019 года в статистике не учитывались. В 2018 году ввод жилья составил 75,7 млн кв. м.

13 июля на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством президента Владимира Путина его участники условились продлить цели развития до 2030 года, внести изменения в течение трех месяцев в нацпроекты в соответствии с новыми целями и синхронизировать их с антикризисным планом.

В соответствии с указом главы государства, основной целевой показатель нацпроекта "Жилье и городская среда" - ежегодный ввод в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно - должен быть достигнут не к 2024, а к 2030 году.