Минстрой рассчитывает на принятии поправок об ускорении расселения "авариек" осенью

ХАБАРОВСК, 30 июля. /ТАСС/. Поправки, направленные на ускорение расселения аварийного жилья в России, планируется принять осенью 2020 года. Об этом в четверг сообщил журналистам глава Минстроя Владимир Якушев.

Ранее министерство разработало законопроект, который направлен на ускорение расселения аварийного жилья. Документ предполагает внесение изменений в закон о Фонде содействия реформированию ЖКХ, которые предусматривают возможность предоставления фондом за счет временно свободных средств финансовой поддержки сверх установленного для субъекта РФ лимита на текущий год.

"Мы подготовили поправки в 185-й федеральный закон. Эти поправки будут приняты осенью. В рамках тех лимитов, которые определены субъекту РФ до 2024 года, можно будет денежные средства выбирать раньше", - сказал Якушев.

Министр добавил, что Хабаровский край в принципе к этой ситуации готов. При этом, по его словам, очень важно, чтобы было куда переселять людей. "Строительный комплекс Хабаровского края вполне это может обеспечить. Все складывается к тому, что программа может двигаться гораздо быстрее", - сказал он.

В начале июня правительство представило президенту России Владимиру Путину общенациональный план восстановления экономики, который в том числе предлагает опережающую реализацию федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (входит в нацпроект) за счет средств 2023-2024 годов, в том числе с установлением возможности использования кредитных механизмов и субсидирования процентных ставок по мере необходимости.

Стратегия развития стройотрасли

Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года согласована со всеми федеральными органами исполнительной власти и находится в высокой степени готовности. "Что касается стратегии, мы на сегодняшний день согласовали ее со всеми федеральными органами исполнительной власти. <…> Готовность очень высокая", - сказал Якушев.

Он добавил, что теперь стратегию нужно доработать с учетом указа президента с обновленными национальными целями развития страны на период до 2030 года. После этого документ будет представлен на площадке правительства, отметил министр.

По его словам, две стратегии, развития строительной отрасли и развития ЖКХ, было решено объединить в один документ, так как обе сферы обслуживают жилищный фонд, многие вопросы пересекаются. Якушев уточнил, что документ будет определять развитие строительства и ЖКХ до 2030 года.

Стратегия развития стройотрасли до 2030 года, как сообщали ранее в Минстрое, должна была охватить сферы жилищного, инфраструктурного, промышленного строительства, сферы цифровизации, строительных материалов и техники. Также предполагалось, что стратегия затронет сферу нормирования и регулирования, подготовки кадров, в ее основу лягут механизмы, которые будут применяться для достижения целевых показателей нацпроекта "Жилье и городская среда".

Стратегия развития ЖКХ изначально предполагалась до 2035 года. Основной ее целью должно было стать обеспечение граждан качественными и доступными коммунальными услугами. Предполагалось, что стратегия будет состоять из разделов о теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, жилищном фонде, инвестиционном потенциале отрасли, экологии, в том числе обращении с твердыми коммунальными отходами, кадровой политике.