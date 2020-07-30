Перенесенные исторические объекты бывшего завода "Борец" интегрируют в технопарк в Москве

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Девелопер ПИК перенесет три исторических объекта бывшего машиностроительного завода "Борец" на севере Москвы около станции "Станколит" и интегрирует их в строящийся технопарк. Об этом сообщил ТАСС в четверг руководитель территориального управления "Север" по городу Москва в ГК ПИК Илья Чепрасов.

"На площадке три исторических объекта: водонапорная башня, сборочный цех и модельная мастерская. <...> Мы планируем интегрировать их в нашу застройку. Они будут дополнять технопарк, который [появится] на юге участка, и в целом [будут] создавать исторически-музейную среду. Частично какие-то помещения, может быть, будут переданы как офисы", - сказал Чепрасов.

Cейчас на строительной площадке перемещают водонапорную башню. На следующем этапе планируется сдвинуть северную и южную стены модельной мастерской, а затем сборочный цех. Его предлагается разделить на несколько частей и воссоздать на новом месте совместно с реставраторами, говорит Чепрасов. Над перемещением исторических объектов работает около 60 человек. Водонапорную башню сдвинули уже на 30 метров. В целом здание передвинут на 120 метров, сообщил генеральный директор компании-подрядчика "Экобау" Дмитрий Гулич.

По проекту реконструкции исторических объектов девелопер ПИК работает с департаментом культурного наследия Москвы. Как отметил Чепрасов, реконструкция ведется полностью за средства компании без привлечения бюджетного финансирования. "Решение профинансировать такого характера проект было не вопросом денег, а идейного подхода и поддержания таких проектов, целостности и сохранения исторической застройки", - добавил представитель девелопера.

По словам исполнительного директора, управляющего партнера проектного бюро "Апекс" Александра Мамаева, технопарк, в который интегрируют исторические здания, будет представлять многофункциональное пространство с детскими, торговыми и офисными помещениями. "Это достаточно самобытный и самостоятельный объект, который функционирует как для нового жилого квартала, так и для всей прилегающей территории", - отметил он.

По словам Мамаева, до конца года будут перенесены исторические объекты, в 2021 году их планируют поставить на постоянный фундамент, после этого начнется строительство новых зданий технопарка. В общем завершить работы предполагается в 2023 году, добавил он.

О жилом комплексе

Исторические объекты бывшего машиностроительного завода "Борец" располагаются на севере Москвы, где группа компаний "ПИК" ведет застройку жилого комплекса "Шереметьевский". По словам Чепрасова, на территории ЖК планируется разместить около 100 тыс. кв. м жилья, школу и два детских сада. Первые семь корпусов планируется заселить в первом квартале 2021 года, все строительные работы завершить в 2023 году.

О девелоперской группе ПИК

ПИК, согласно единому ресурсу застройщиков, в настоящее время возводит более 6,65 млн кв. м жилья, являясь крупнейшим девелопером России. Компания входит в список системообразующих в российской экономике.