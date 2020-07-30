В Минстрое сообщили, что решение квартирного вопроса инвалидов потребует 37 млрд рублей

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Решение жилищного вопроса инвалидов и семей, в которых есть дети-инвалиды, потребует 37 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Минстроя России.

"Чтобы полностью снять вопрос нуждаемости данной категории граждан, необходимо единовременное финансирование в размере 37 млрд рублей", - отметили в Минстрое.

Министерство планирует обозначить потребность в этой сумме для обеспечения жильем всех очередников из числа инвалидов при обсуждении федерального бюджета на следующие три года. По данным ведомства, на начало 2020 года более 40 тыс. инвалидов или семей с детьми-инвалидами стояли на учете в ожидании улучшения жилищных условий.

Также обсуждается вариант включить этот вопрос в нацпроект "Жилье и городская среда". "При этом следует осознавать, что факт включения в нацпроект не означает автоматического решения вопроса с предоставлением им жилья, поскольку потребуется увеличение финансирования на 37 млрд рублей, на данный момент соответствующие средства не заложены", - прокомментировали в Минстрое, уточнив, что включение в нацпроект не означает и автоматического увеличения финансирования. Кроме того, обозначенные сегодня в нацпроекте цели планируется завершить в 2024 году, тогда как обеспечение жильем социально незащищенных категорий граждан жильем должно продолжаться и после этого срока.

В Минстрое считают, что построенное по нацпроекту жилье с учетом потребностей маломобильных граждан может приобретаться для них через муниципальный или государственный заказ. "Здесь важно понимать, что норматив стоимости одного квадратного метра жилья на первичном или вторичном рынке в условиях рыночной экономики применяется только для расчета субсидии региону, и он не может являться базовым для приобретения жилья этой категорией населения", - подчеркнули в пресс-службе. Также идет работа над улучшением информационных систем с данными по обеспечению жильем инвалидов.

О выводах Счетной палаты

Ранее Счетная палата представила отчет, согласно которому лишь около 6% инвалидов в России, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, получили соответствующие социальные выплаты по итогам 2019 года. При этом, по данным ведомства, не всегда получение социальной выплаты означает, что инвалид смог улучшить свои жилищные условия. В муниципалитетах может не хватать жилья, которое подходит инвалидам, также некоторые граждане не могут купить квартиру без дополнительных собственных накоплений.

В отчете отмечается, что инвалиды, вставшие на учет для получения субсидии на жилье до 1 января 2005 года, почти в 88% случаев ожидают господдержку в течение 15-25 лет, а 1,4% инвалидов - в течение более 35 лет.