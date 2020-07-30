Эксперт предложил автоматически продлевать субсидии на ЖКХ

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Автоматическое продление субсидий на оплату жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) могло бы оптимизировать процесс их получения отдельными категориями граждан. Такое мнение высказал в четверг ТАСС эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук.

В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что с начала следующего года правительство освободит граждан от необходимости получения справок об отсутствии задолженности для получения субсидии на оплату ЖКХ. По его словам, всю необходимую информацию будет собирать уполномоченный орган, в том числе - с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем.

"В идеале перечень документов должен быть закреплен на федеральном уровне, и субсидия должна продлеваться автоматически - сведения о доходах могут предоставить налоговые и пенсионные органы, сведения о составе семьи - правоохранительные органы", - сказал Склянчук.

По словам эксперта, пока процедура получения субсидии остается сложной. Требуется каждые полугода предоставлять документ о праве собственности или пользования квартирой, документ, подтверждающий регистрацию в квартире, документы о составе семьи, документы, подтверждающие уровень совокупного дохода семьи за последние шесть месяцев, копии документов о получении иных мер поддержки оплате услуг ЖКХ за последние шесть месяцев и другие, установленные законами субъектов РФ.

Склянчук напомнил, что в конце 2018 года в Жилищный кодекс были внесены изменения, исключающие обязанность получателей субсидии предоставлять документы об отсутствии задолженности по оплате услуг ЖКХ. "Два года потребовалось, чтобы привести в порядок базу данных судебных приставов, по которой органы соцзащиты, начисляющие льготы, должны в межведомственном порядке сверить, есть ли задолженность. При этом задолженностью признаются не текущие сведения о начислениях со стороны УК, а доказанные в суде", - пояснил он.

Эксперт добавил, что в настоящее время около 2,6 млн семей различных льготных категорий получают субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Согласно данным, приведенным в совместном пресс-релизе Минстроя и Минтруда России, численность лиц, проживающих в семьях, получивших субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, по состоянию на конец 2019 года, составляет 5,24 млн человек. Сумма субсидий, возмещенная населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за 2019 год, превышает 70 млрд рублей.